ВСУ атаковали российский энергетический объект

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал энергетический объект в Курском районе. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Без электроснабжения остались порядка пяти тысяч потребителей. Аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам», — написал губернатор Курской области.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских БПЛА в небе над Белгородской областью.