В ночь на 21 декабря российские войска заняли два населенных пункта в Сумской области — села Грабовское и Рясное. У такого быстрого продвижения ВС РФ на этом направлении спецоперации (СВО) есть причина, ее назвал венный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«На видео [из украинских Telegram-каналов] утверждают, что ВС РФ (34-я бригада) не только вошли в Грабовское, но и в Рясное. При этом волонтеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят, что эвакуировать смогли людей только благодаря туману и изморози (у дронов была нелетная погода)», — написал обозреватель.

Подоляка добавил, опираясь на источники из украинских ресурсов, что подобного тумана в декабре до этого не было ни разу, а накануне он держался с утра и до вечера.

«Я так понимаю, они [туман и изморозь] стали и причиной нашего быстрого продвижения в Краснопольском районе Сумской области. Важные подробности», — подчеркнул Подоляка. Он понадеялся, что вскоре последует официальные данные о том, что российские войска закрепились в Рясном.

О переходе двух населенных пунктов Сумской области под контроль ВС России рассказала жительница Краснопольской поселковой общины, эвакуированная в связи с обострением ситуации на границе. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.