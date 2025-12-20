Успехи России на фронте опровергают утверждения о ее технологической отсталости. Об этом в статье для The National Interest написал член-корреспондент Оксфордского университета Брэндон Вайхерт.

Вайхерт отметил, что активность российской авиации в зоне специальной военной операции (СВО) наглядно демонстрирует превосходство оборонной промышленности России.

«В течение многих месяцев комментаторы, поддерживающие НАТО, утверждали, что Россия рушится в результате сопротивления Украины в продолжающемся конфликте. Согласно этой версии, Россия подпитывается устаревшими запасами систем советской эпохи. И как только резервы истощатся, она якобы будет окончательно уничтожена. Однако трещины в этом нарративе назревали уже давно», — написал аналитик.

Он отметил, что даже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вынужден был признать, что Россия способна производить за три месяца то количество вооружения, на которое альянсу потребуется год.

Автор отдельно отмечает поставки новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые, по его словам, являются «самыми важными российскими военными самолетами». Вайхерт объяснил успехи Москвы тем, что Вооруженные силы РФ научились быстро адаптироваться к ситуации: «Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев. В условиях войны армии адаптируются или погибают — и Россия адаптировалась».

Ранее сообщалось, что истребители-бомбардировщики Су-34 после усовершенствования на основе опыта СВО стали точнее и мощнее поражать цели. Как подчеркнули в госкорпорации «Ростех», по соотношению летно-технических и боевых характеристик Су-34 является одним из самых лучших боевых самолетов в мире.