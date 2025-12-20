Украина договорилась с Португалией о совместном производстве морских дронов

Киев и Лиссабон достигли договоренностей о совместном производстве украинских морских дронов.

Об этом рассказал помощник главы Украины Владимира Зеленского Александр Камышин, пишет Reuters.

«Мы доказали, что наши БНА (беспилотные надводные аппараты) отлично справляются с российскими военными кораблями и подводными лодками. Теперь они помогут Португалии защищать Европу с моря», — отметил чиновник.

17 декабря министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 15 государств обязались выделить Киеву финансовую помощь на военные нужды в следующем году. Это произошло во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн», которое состоялось 16 декабря.

По словам чиновника, зарубежные партнеры Украины пообещали выделить около $5 млрд на оборонное производство в самой стране и еще порядка $5 млрд на закупку американского вооружения. К программе присоединились Германия, Дания, Литва, Польша, Великобритания, Люксембург, Чехия, Новая Зеландия, Черногория, Латвия, Эстония, Нидерланды, Канада, Норвегия и Португалия.