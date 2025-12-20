Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео с Антоновским мостом в Херсонской области, который был поврежден обстрелами со стороны ВСУ.

Коц отметил, что, по его мнению, российским военным не обязательно полностью уничтожать мосты. Он считает, что достаточно вывести их из строя до состояния, при котором противник не сможет использовать переправы для передвижения.

В качестве примера он напомнил об ударах ВСУ по Антоновскому мосту. По его словам, сооружение выдержало около 150 прямых попаданий ракетами HIMARS, однако после этого стало непригодным для эксплуатации.

Военкор добавил, что аналогичную задачу можно решать и в отношении украинских мостов. Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что ключевым фактором в таких действиях является регулярность и последовательность.

Ранее в ночь с 19 на 20 декабря российские силы ПВО уничтожили 27 украинских дронов над территорией Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Брянской областей, а также над акваторией Азовского моря.

Отечественные бойцы также нанесли удар по предприятию военной промышленности Украины и колонне вражеской военной техники. За сутки ВСУ потеряли около 1555 военнослужащих, а российские средства противовоздушной обороны уничтожили 4 реактивных снаряда системы HIMARS и 118 украинских беспилотников.