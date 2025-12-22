Российские ВС атаковали предприятия ВПК и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. Для удара применялась оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракеты и артиллерия. На этой неделе большим достижением российских войск стало стремительное освобождение Песчаного и Герасимовки Днепропетровской области. Подавляющее большинство боевиков ВСУ обратились в бегство или сдались в плен. Также Минобороны раскрыло подробности освобождения населённого пункта Светлое, в ходе которого большую роль сыграло успешное взаимодействие штурмовых групп и операторов БПЛА.

Вооружённые силы России нанесли удар по военной промышленности, объектам энергетики и другой инфраструктуре Украины с применением самолётов, БПЛА, ракет и артиллерии. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Также ВС РФ поразили пункты временной дислокации формирований и иностранных наёмников ВСУ в 144 районах.

Без лишних движений

На Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной и трёх механизированных бригад. Там ВСУ потеряли до 120 боевиков и девять автомобилей.

В Сумской области бойцы группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и ударили по формированиям егерской бригады противника в районах населённых пунктов Рыжевка и Алексеевка.

Более выгодные рубежи и позиции заняли военнослужащие Южной группировки войск. В зоне их ответственности были уничтожены более 200 боевиков, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль Stryker, два артиллерийских орудия, одна пусковая установка РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства.

Успешно действовали и подразделения группировки войск «Запад». Они нанесли поражение аэромобильной, двум штурмовым, четырём механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам Нацгвардии Украины.

«Потери украинских вооружённых формирований составили: до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортёр Senator канадского производства, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов», — говорится в сводке Минобороны РФ.

В свою очередь, группировка войск «Центр» продолжила уничтожение окружённого противника в городе Димитров (Мирноград) и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населённого пункта Родинское (ДНР).

«Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки», — сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие группировки войск «Днепр» в зоне своей ответственности уничтожили до 40 украинских боевиков, один танк, несколько артиллерийских орудий и автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Там ВСУ потеряли свыше 245 человек, шесть бронемашин, шесть автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Как сообщило в воскресенье Минобороны РФ, в боях в Запорожской области танкисты «Востока» научились прорывать оборону ВСУ, используя новую тактику.

«На рассветной линии переломов местности танковые пары «Востока» работали как отлаженный механизм: одна машина накрывала сектор огнём из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой», — отметили в военном ведомстве.

По словам танкистов, ключ к успеху — темп боевых действий, точность ударов и грамотное взаимодействие с дроноводами, которые корректируют огонь, подсказывают новые цели и предупреждают об угрозах.

«В этой схеме нет лишних движений. Пара выходит, отрабатывает, уходит на перезарядку и смену направления. Противник не успевает прицелиться и не понимает, где ждать следующий удар», — приводит слова танкистов пресс-служба Минобороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, новая тактика свидетельствует, что танки «не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».

Оперативное поражение

На этой неделе группировка войск «Центр» выбила формирования ВСУ из населённого пункта Светлое, расположенного вблизи Красноармейска (Покровска).

Как уточнила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ, главная заслуга в освобождении города принадлежит бойцам 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии.

«Действия штурмовых отрядов активно поддерживали расчёты войск беспилотных систем. Операторы БПЛА сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение подразделениям ВСУ», — рассказали в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, освобождение очередного населённого пункта на Красноармейском направлении «позволяет сузить кольцо блокирования противника» и продолжить уничтожение разрозненных групп окружённого гарнизона ВСУ в Димитрове.

Также в течение недели были освобождены населённые пункты Песчаное и Герасимовка Днепропетровской области. Эту задачу выполнили подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

Как сообщается в материале военкора RT Хассана Нассра, главной трудностью для российских военнослужащих была переправа на западный берег реки Гайчур. Для этого использовались плоты и лодки. Некоторые бойцы переходили реку вброд.

Выполнение этой задачи осложнялось тем, что небо контролировали украинские беспилотники. Но российским штурмовикам сыграли на руку пасмурная погода и плохая видимость. Таким образом удалось создать плацдарм для дальнейшего броска на пункты Песчаное и расположенную в менее чем 2 км Герасимовку.

По словам командира штурмовой группы 36-й бригады, вражеская пехота практически не оказывала сопротивления. Подавляющее большинство украинских боевиков сбежали с позиций или сдались в плен. В итоге Песчаное было зачищено всего за несколько часов. Потери ВСУ на этом участке фронта составили более 100 человек.

Воздушное противодействие

Серьёзных успехов в зоне СВО достигли войска беспилотных систем. Так, в районе Гуляйполя операторы ударных БПЛА группировки «Восток» свели к минимуму эффективность дронов противника.

«В ходе воздушного противодействия операторами «Востока» в воздухе уничтожается большая часть тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-яга», направляющихся к позициям наших штурмовых подразделений, а также разведывательные БПЛА противника», — говорится на сайте военного ведомства.

Как заявили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ, в результате действий российских дроноводов «только за последние сутки в небе Гуляйполя было уничтожено более десяти тяжёлых дронов противника».

В Сумской области расчёты войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили вражеские бронеавтомобили HMMWV и MaxxPro, с помощью которых осуществлялись ротация боевиков и подвоз боеприпасов на позиции.

«Цели были обнаружены при помощи разведывательных БПЛА и сопровождались на всём пути до поражения. Также разведчиками были обнаружены замаскированный квадроцикл и автомобиль, который использовался для подвоза боеприпасов. Все цели были переданы подразделению беспилотных систем и поражены», — сообщили в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в военном ведомстве России, поражение бронеавтомобилей нарушило логистику противника. Такие удары помогают бойцам «Севера» продолжать расширение буферной зоны в Сумской области.