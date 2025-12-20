В центре Киева заметили дрон с российским флагом

В Киеве неизвестные запустили дрон с флагом Российской Федерации.

Видео пролета беспилотника в центре украинской столицы опубликовал Telegram-канал Insider UA.

«Ждем реакцию правоохранительных органов», — говорится в посте. Другие подробности не раскрываются.

В начале декабря сообщалось, что Российская армия установила флаги в центре Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль центр города 8 декабря. Взятие всего населенного пункта значимо для наступления на Славянск и Краматорск.