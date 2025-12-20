Командование подразделений ВСУ отдавало своим подчинённым приказы на полное уничтожение мирных жителей в приграничных районах Курской области. Об этом в интервью NEWS.ru заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, ссылаясь на перехваченные переговоры украинской стороны по радиоканалам связи.

© Московский Комсомолец

По его словам, в распоряжении российской стороны имеются записи радиоперехватов, на которых командиры ВСУ в жёсткой форме инструктируют бойцов заходить в населённые пункты и уничтожать всех, кто говорит на русском языке. Мирошник пояснил, что содержание этих переговоров сводится к прямым указаниям убивать каждого встреченного человека без разбора, фактически санкционируя тотальное насилие.

Дипломат подчеркнул, что подобные действия полностью подпадают под определение геноцида. Он отметил, что аналогичная практика применялась украинскими формированиями ранее в Донбассе, а теперь, по его оценке, была перенесена и на территорию Курской области, где жертвами становятся русскоязычные гражданские лица.

Ранее Мирошник также рассказывал о другом эпизоде, связанном с преступлениями ВСУ в регионе. По его информации, украинский военнослужащий по фамилии Пабрисенко, который был взят в плен после изнасилования местной жительницы, на допросе объяснял свои действия тем, что длительное время не имел интимных отношений. При этом дипломат отметил, что поведение пленного не выдавало ни раскаяния, ни осознания тяжести содеянного.