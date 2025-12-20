В США оценили удары по позициям террористических организаций в Сирии

Согласно информации, полученной каналом NBC News от осведомленных источников в Министерстве обороны, нанесение авиаударов США по позициям террористических организаций на территории Сирии запланировано на несколько недель.

Ранее официальные лица заявили о начале атак на объекты инфраструктуры и хранилища вооружения, принадлежащие террористическим группировкам, в качестве ответа на нападение в районе Пальмиры, произошедшее на прошлой неделе, в результате которого погибли трое граждан США.

Представители администрации США подчеркнули, что данная операция направлена на уничтожение районов, где террористы стремится к восстановлению своей боеспособности. В ходе кампании было нанесено поражение приблизительно 70 целям. В операции принимали участие американские самолеты A-10 и F-16, вертолеты Apache и ракетные системы HIMARS, а также иорданские истребители F-16.

По заявлению министра обороны Пита Хегсета, опубликованному в социальной сети, удары привели к ликвидации "значительного числа врагов".

Глава Пентагона сообщил, что американские вооруженные силы начали операцию под кодовым названием «Ястребиный глаз» на территории Сирии с целью нейтрализации боевиков, разрушения инфраструктуры и складов оружия в отместку за нападение на американских военных 13 декабря в окрестностях Пальмиры.