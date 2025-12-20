ПВО уничтожила ракету большой дальности "Нептун" и больше 100 БПЛА

В ежедневной сводке о ходе спецоперации в пресс-службе Минобороны России рассказали об уничтожении вражеских БПЛА и ракет за прошедшие сутки.

В сообщении военного ведомства уточняется, что средства ПВО сбили 118 вражеских беспилотников самолетного типа, четыре реактивных снаряда американской системы HIMARS, а также управляемую ракету большой дальности "Нептун".

Помимо этого, российскими бойцами было нанесено поражение пунктам временной дислокации военных и наемников ВСУ в 152 районах, предприятию военной промышленности Украины, объектам складской, транспортной и энергетической инфраструктуры, которая используется в интересах ВСУ.