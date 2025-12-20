Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украина сама «разрушила» свою мобилизацию из-за внутренних проблем, плохой медийной кампании и «амбиций определенных людей». Об этом сообщает издание «Страна».

В интервью украинским СМИ Буданов* отметил, что Киев обвиняет в срыве мобилизации Россию, однако российское влияние «не так велико, как всем кажется».

По его мнению, главной ошибкой стала «наглухо проигранная медийная кампания», что «подняло градус в вопросах мобилизации» на Украине.

По словам Буданова*, ошибки были внутренними, совершаемыми «иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно».

«Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили», — резюмировал он.

На этой неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что киевский режим утратил возможность восполнять группировки за счет принудительной мобилизации.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов