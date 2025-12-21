ВС России поразили предприятия ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили предприятия ВПК Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска поразили предприятие ВПК Украины и используемые ВСУ объекты энергетики.