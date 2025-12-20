Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль два населенных пункта: Высокое в Сумской области и Светлое в Донецкой Народной Республике, об этом заявили представители Министерства обороны России.

Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки войск "Север" провели успешную операцию, результатом которой стало освобождение населенного пункта Высокое, расположенного в Сумской области.

Освобождение Светлого от украинских вооруженных формирований стало возможным благодаря действиям военных группировки войск "Центр".

Ранее, 17 декабря, Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Герасимовка, находящегося в Днепропетровской области, российскими военнослужащими.