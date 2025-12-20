Трамп подтвердил удар возмездия по ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска нанесли массированный удар возмездия по местам расположения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии.

"Я приказал нанести массированный удар по террористам, которые убили троих наших великих патриотов на прошлой неделе. Двоих солдат и одного переводчика, замечательных людей. И [удар] был очень успешным", - сказал он во время выступления в пятницу перед сторонниками в штате Северная Каролина, отметив точное поражение каждой цели.

19 декабря газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила о начале нанесения военными США ударов с воздуха по позициям ИГ в Сирии. По сведениям издания, в операции были задействованы американские истребители и военные вертолеты, были атакованы десятки объектов ИГ, в том числе склады оружия.

13 декабря Пентагон сообщил, что двое бойцов Нацгвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров". Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.