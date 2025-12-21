В НАТО заявили о готовности ряда стран отправить на Украину солдат

Генеральный секретарь НАТО Рютте сообщил о готовности ряда европейских государств отправить военный контингент на территорию Украины в случае, если Россия нарушит условия мирного договора (в случае его подписания).

В интервью изданию Bild Рютте отметил, что «некоторые страны Европы выразили потенциальную готовность предоставить военнослужащих, если возникнет такая необходимость». По его словам, в данный момент идет разработка концепции «коалиции заинтересованных сторон», в рамках которой обсуждаются детали потенциального размещения сил на земле, в море и в воздушном пространстве.

Рютте пояснил, что союзники планируют создать систему сдерживания, состоящую из трех уровней. Первый уровень – мощные Вооруженные силы Украины, способные самостоятельно обеспечивать безопасность страны.

Второй уровень – «коалиция желающих», которая предоставит дополнительные гарантии безопасности. Третий уровень – поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки.