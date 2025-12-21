Оставшиеся в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) истощены. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Уже видно истощение украинских боевиков в Димитрове, потому что они не снабжались на протяжении очень длительного времени, а те запасы, как вооружения, так и боеприпасов, людские резервы, какие-то запасы материально-технических средств — они попросту иссякают и тают на глазах», — рассказал Марочко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Димитров находится в полном окружении Вооруженных сил (ВС) России. «Более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — сказал глава государства.