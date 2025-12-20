Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили 155-миллиметровое натовское буксируемое орудие M777 ВСУ на северском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Гаубица M777 — буксируемое артиллерийское орудие, разработанное в США компанией BAE Systems. Орудие широко применяется странами НАТО, было поставлено Украине в рамках военной помощи западных государств.

По данным ведомства, в ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотных систем выявили замаскированное 155-мм артиллерийское орудие M777 противника.

«Координаты были переданы артиллерийским расчётам, после чего точными ударами цель была уничтожена», — отметили в пресс-службе.

В Минобороны уточнили, что дроноводы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и огневые точки формирований ВСУ на Красноармейском направлении.

Операторы беспилотников группировки войск «Север» сожгли замаскированный автомобиль, роботизированную платформу и ретрансляторы противника в Харьковской области.

Кроме того, расчеты FPV-дронов 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады группировки войск «Запад» доставили продовольствие штурмовым подразделениям на Купянском направлении.