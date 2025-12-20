Калининград в прицеле: НАТО возводит два новых полигона у границ РФ

У границ Калининградской области растёт военное присутствие НАТО. В Литве стартует строительство ещё двух новых полигонов, о чём сообщает «Архангел Спецназа». Эти объекты призваны укрепить возможности блока у западных рубежей России.

© Московский Комсомолец

Первый полигон под названием «Капчяместис» возводится в Лаздийском районе, всего в 11 километрах от белорусской границы, недалеко от стратегического Сувалкского коридора.

На этом объекте планируется проводить учения бригадного уровня, в которых смогут участвовать 3500–4000 военнослужащих. Здесь будут созданы стрельбища, тактические поля, а также специальные зоны для подготовки сапёрных и инженерных подразделений.

Территория полигона будет разделена на две основные зоны: примерно 60% площади займут учебные полигоны для боевых упражнений, а оставшаяся часть будет использоваться для практических тренировок и отработки отдельных навыков. Полное завершение строительства намечено на 2030 год.

Второй полигон, расположенный в районе Таураге в Юрбаркском округе, проходит модернизацию. Он находится в непосредственной близости от Калининградской области, что делает его стратегически важным для блока НАТО.

В ходе обновления планируется увеличить площадь полигона в два раза и оборудовать новые зоны для отработки совместных действий подразделений, улучшая боевую координацию.

Развитие этих объектов на юге страны связано с намерениями НАТО к 2030 году развернуть дивизию сухопутных войск и усилить контроль в районе Сувалкского коридора, напоминает военэксперт Юрий Баранчик.

Министр обороны блока ранее подчёркивал, что к 2030 году НАТО намерено существенно укрепить своё присутствие у западных границ России. Появление двух новых полигонов позволит разместить ещё больше сил и техники, усиливая давление на Калининград и Сувалкский коридор.