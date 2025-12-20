Ликвидация окруженной в Димитрове группировки ВСУ вступила в решающую фазу, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Российские войска предварительно разрезали украинский гарнизон на несколько частей для удобства обработки, и теперь занялись активной зачисткой территории.

Этому предшествовал месяц подготовительной работы: укрытия ВСУ сносили тяжелыми авиабомбами, а все попытки противника вырваться из котла жестко пресекались.

Украинцам не раз и не два повторили: единственная возможность выжить - выйти с поднятыми руками. Многие вняли - пленных из города вывозят автоколоннами.

Упрямых уничтожают - в том числе с помощью нейросетей.