Трамп рассказал об атаке США по террористам в Сирии

Президент США Дональд Трамп рассказал о массированном ударе по местам дислокации террористов в Сирии в ответ на нападение на американских военнослужащих, произошедшее на прошлой неделе. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина, американский лидер сообщил, что он лично отдал приказ атаковать террористов, от рук которых двое бойцов армии США получили несовместимые с жизнью травмы в Сирии.

По словам Трампа, удар был нанесен «успешно и точно», каждый объект был поражен.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ (организация запрещена в России). Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

После этого Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры». Глава Белого дома отметил, что произошедшее в Сирии «было засадой». Нападение произошло в очень опасном районе страны, который полностью не контролируется войсками сирийских властей.

Ранее шеф Пентагона назвал операцию США против ИГИЛ в Сирии актом возмездия.