В Пентагоне назвали операцию против ИГИЛ* в Сирии актом возмездия

Операция вооруженных сил США против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии является актом возмездия, а не новой войной. Об этом сообщил в социальной сети X шеф Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, операция «Удар Соколиного глаза» (от англ. Hawkeye Strike) в Сирии направлена на уничтожение боевиков, инфраструктуры и оружейных складов ИГИЛ в ответ на нападение на американские войска, совершенное 13 декабря в сирийской Пальмире.

«Это не начало войны, а объявление возмездия», — написал он.

В ночь на 20 декабря военнослужащие США нанесли авиаудары по местам дислокации ИГИЛ на территории Сирии. По данным The New York Times, американские истребители и военные вертолеты атаковали десятки объектов ИГИЛ, включая оружейные склады.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГИЛ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после действий боевиков против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры». Глава Белого дома отметил, что произошедшее в Сирии «было засадой». Нападение произошло в очень опасном районе страны, который полностью не контролируется войсками сирийских властей.

