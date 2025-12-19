Болгарская армия откажется от пистолетов Макарова

Болгарская армия откажется от российских пистолетов Макарова в пользу хорватского Springfield Armory Echelon 4.5. Об этом, отвечая на вопросы депутатов парламента, сообщил министр обороны в отставке Атанас Запрянов.

"Тендер на государственный заказ выиграла компания, предложившая самую низкую цену на многозарядный пистолет калибра 9х19 мм производства Хорватии, марки Springfield Armory Echelon 4.5. Оружие соответствует требованиям технической спецификации, разработанной по запросу командования сухопутных войск, стоимость поставки составит 3 240 923 лева (около €1,62 млн) без учета налогов", - сообщил министр.

Было отмечено, что 4 327 новых пистолетов, стандартные и удлиненные магазины которых рассчитаны на 17 и 20 патронов соответственно, будут доставлены в течение четырех лет. Их производством займется хорватская компания HS Produkt, которая сотрудничает с фирмой Springfield Armory, являющейся эксклюзивным импортером этого оружия на американском и других международных рынках.

9-миллиметровый пистолет оснащен компенсатором, который снижает отдачу и дает стрелку возможность делать более быстрые и точные повторные выстрелы, обеспечивает непрерывное прицеливание и позволяет быстро устанавливать различные виды оптических приспособлений.