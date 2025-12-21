Силы ПВО России уничтожили 29 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

© Global look

«Средствами ПВО сбиты 29 беспилотников самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 104 014 беспилотных летательных аппаратов.

Утром 21 декабря Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на текущие сутки перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над российскими регионами. В ведомстве пояснили, что два дрона были уничтожены над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник сбили в небе над Ростовской областью.

До этого ВСУ атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. По информации оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар еще 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни.