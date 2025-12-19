Зеленский заявил, что «передал партнерам» место размещения «Орешника» в Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что знает расположение ракетного комплекса «Орешник», который Россия передала Белоруссии. Об этом сообщает РБК.

Такое заявление Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким. По его словам, Киев имеет информацию о расположении ракетного комплекса.

«Завершается перемещение “Орешника” на территорию Белоруссии. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение, мы передаем информацию нашим партнерам. Думаю, партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать», — заявил он.

Зеленский: ракету "Орешник" невозможно уничтожить

Зеленский также добавил, что размещение «Орешника» на территории Белоруссии создает угрозу для многих стран Европы, включая Польшу и Германию. При этом он подчеркнул, что знает, как бороться с этим оружием — он призвал страны Запада ввести санкции против компаний, которые передают России компоненты для производства «Орешника».

Ранее Зеленский поблагодарил Евросоюз за финансовую поддержку Украины.