В Турции упал беспилотник

В окрестностях города Балыкесир на северо-западе Турции упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Haberturk.

Дрон упал в поле в районе поселка Салур. Его обнаружили фермеры и передали силам безопасности. Прибывшие на место специалисты провели осмотр, обеспечили безопасность и отправили беспилотник в Анкару для детальной экспертизы. Принадлежность дрона пока не установлена.

Отмечается, что это третий подобный инцидент за 5 дней.

19 декабря в провинции Коджаэли на западе Турции заявили о сбитом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) над Черным морем.