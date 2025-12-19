В ВСУ оказались недовольны помощью, которую собирается выделить ЕС для Украины

Несмотря на решение Евросоюза выделить Украине кредит в 90 миллиардов евро, этого будет явно недостаточно для ведения полномасштабных боевых действий даже в течение одного года. Об этом заявил высокопоставленный источник в ВСУ, комментируя итоги брюссельского саммита, пишет Times.

По его словам, потребности фронта значительно превышают озвученные суммы.

В ночь на пятницу в Брюсселе завершился саммит Евросоюза, по итогам которого было принято, что страны объединения временно отказались от идеи изъятия замороженных российских активов для помощи Украине. Однако вместо этого Киеву предоставят масштабный кредит в размере 90 миллиардов евро из бюджета Евросоюза на 2026-2027 годы.

Однако в украинских войсках эту новость восприняли без особого оптимизма. Военные прямо заявляют, что даже более крупные суммы едва ли покроют годичные расходы на оборону.

«Сто миллиардов недостаточно, чтобы вести боевые действия в течение года», — заявил источник в ВСУ.

Изначально Еврокомиссия рассчитывала на гораздо более масштабную финансовую операцию. Планировалось добиться согласия всех стран-членов ЕС на использование замороженных российских суверенных активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро, которые Украина получила бы в виде кредита.

