Первый запуск российского ракетного комплекса «Орешник» стал куда более значимым событием, чем просто очередные войсковые испытания. Международное экспертное сообщество, как сообщает издание MWM, видит в нём потенциальный переломный момент, способный изменить сложившийся военно-стратегический баланс на континенте.

Боевые характеристики новой ракеты, по информации издания, уже вызвали откровенную озабоченность в столицах западных стран. Причина — в её уникальных возможностях: высокая точность поражения целей на всей территории Европы, очень сложный, а в некоторых случаях, невозможный способ перехвата существующими системам ПВО.

Прямое влияние нового оружия на политический климат подтвердил и официальный представитель России в Великобритании Андрей Келин. Эффект от демонстрации возможностей «Орешника» оказался мгновенным и ощутимым на дипломатическом фронте.

«"Орешник" уже оказал заметное влияние», — заявил Келин, комментируя первый запуск.

По его словам, это вынудило Лондон занять более сдержанную позицию в вопросе поддержки украинских ударов по российской территории.

Аналитики, опрошенные MWM, проводят параллели с недавним опытом боевого применения. Использование тактических баллистических ракет большой дальности уже доказало свою высокую эффективность против современной авиации, уничтожая её прямо на аэродромах.