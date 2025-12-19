Вместе с Украиной явное поражение на поле боя терпит и план коллективного Запада по нанесению России стратегического поражения. Как сообщает «Царьград», «заклятые партнеры» не собираются признавать неудачу и упорно работают над тем, чтобы Россия после одного изматывающего конфликта сразу оказалась в другом.

Невыносимый раздражитель

Накануне британская газета Daily Express заявила, что Эстония закупает новые пусковые установки HIMARS и оперативно-тактические ракеты ATACMS с к ним. Таблоид отметил, что такие снаряды позволяют бить на расстояние до 300 км «вглубь территории России». Аналогичные контракты на поставку с США подписали и Латвия с Литвой.

«Новые ракеты ATACMS, запускаемые с позиций вблизи Нарвы, могут достигать центра Санкт-Петербурга, аэропорта Пулково и военно-морской базы Кронштадт. С юго-востока Эстонии они могут поражать Псков, Кингисепп, военную базу Луга, а также автомагистраль М9 и железнодорожную линию Москва – Рига», — заявила газета.

Телеканал отмечает, что эта публикация — лишь один из множества шагов по превращению Эстонии в «невыносимый раздражитель». В рамках этого же курса глава эстонского Генштаба Вахур Карус заявлял, что его подчиненные готовы нанести превентивный ракетный удар по РФ. Кроме того, он говорил, что Таллин должен «суметь раздавить русских» на их собственных территориях, хотя раньше план обороны НАТО подразумевал лишь непродолжительную оборону эстонских сил.

С этой же целью в марте 2025 года принц Уильям ездил на британском танке Challenger 2 вдоль российско-эстонской границы. Британская пресса тогда прямо заявляла, что это — «послание» России.

Капкан Великобритании

По всей видимости, Лондон понимает логику действий Москвы и пытается применять ее в собственных интересах. РФ начала спецоперацию, когда на Украине вырос риск военного освоения территории Западом с размещением баз, интеграции ВСУ в организационные структуры НАТО. Тогда Кремль расценил подобные события как неприемлемую угрозу и решил применить силу.

Британцы осознают это, а потому решили создать в Прибалтике такую-же неприемлемую угрозу, которая рано или поздно вынудит военно-политическое руководство РФ «дать отмашку» на начало новой спецоперации. Эстония выступает в роли провокатора, но задумка Лондона ограничивается не только Таллином — он провел огромную работу, чтобы связать весь Балтийский регион сетью договоров и взаимных обязательств. В такой ситуации, России придется вступить в войну не только с прибалтами, но и с поляками, финнами, шведами и датчанами.

Контуры военного капкана стали отчетливо видны. Его идея в том, что если Россия начнет операцию по демилитаризации Эстонии, то не сможет обойтись только воздушными ударами, так как НАТО в ответ на агрессию атакует Калининградскую область. Спасать эксклав можно двумя способами: пробиваясь через Сувалкский коридор, или же начиная большое наступление со взятием под контроль всей территорией Эстонии, Латвии и Литвы.

Россию готовятся встречать на обоих направлениях. Прибалты решили возвести 600 бетонных бункеров, а Литва и Польша постепенно сворачивают деятельность и отселяют население с прилегающих к Сувалкскому коридору территорий. Кроме того, Варшава возобновила производство противопехотных мин после 12-летнего перерыва.

Телеканал отмечает, что сейчас у России есть два принципиально разных варианта ответа на перспективу появления новой угрозы. Первый — готовиться к очередной изматывающей войне с необходимостью ведения действий не только в Прибалтике, но и на территории Польши. Второй — начать взаимодействовать с британской элитой, отвечая на понятном ей языке диверсий. При всей изворотливости Лондона его позиции тоже не являются неуязвимыми.