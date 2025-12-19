Президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности уничтожения ракеты «Орешник». Слова политика приводит РИА Новости.

По словам Зеленского, он предупреждал европейских и американских партнеров о дальности действия «Орешника», демонстрируя соответствующие данные Польше, Германии и другим странам Европы.

«Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — сказал украинский президент журналистам в Варшаве после встречи с польским коллегой Каролем Навроцким.

Зеленский послал сигнал России после решения ЕС по российским активам

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в стране. По словам главы государства, к дежурству приступила «не одна машина», однако уточнять их число он не стал.

Лукашенко опроверг информацию о размещении комплекса в районе Слуцка, подчеркнув, что местоположение «Орешника» сообщать не намерен. При этом, по его словам, распространяемая информация о дислокации комплекса является «полным вымыслом».