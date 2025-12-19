Зеленский: ракету "Орешник" невозможно уничтожить

Президент Украины Владимир Зеленский признал невозможность уничтожения российской ракетной системы «Орешник». Об этом украинский лидер заявил журналистам после встречи с польским лидером Каролем Навроцким в Варшаве. «Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров, мы показывали дистанцию, на которую действует “Орешник”, многим европейским странам – Польше, Германии. Этот “Орешник” невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — подчеркнул Зеленский. Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны 17 декабря заявил о том, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Ранее стало известно ориентировочное время подлета системы «Орешник», размещённой в Белоруссии, до Киева. Полет до столицы Украины займёт около 1 минуты 51 секунды. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».