Путин заявил о готовности «добить гадину»

С учетом того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обходятся с гражданскими лицами, российские войска готовы «добивать эту гадину».

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением — у нас просто руки чешутся. Готовы идти дальше и добивать эту гадину», — заявил президент.

Ранее Путин оценил видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы близ Купянска словами «чего стоять на пороге-то?».

Ранее Путин отметил, что Россия не несет ответственность за смерти людей в конфликте, который не начинала. Он обратил внимание, что Москва долгое время не признавала независимость Донецкой и Луганской народной республик.