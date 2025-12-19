Эксперт объяснил, почему Европа прогнозирует конфликт с РФ именно в 2030 году

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в интервью Tsargrad.tv объяснил, почему Европа прогнозирует вооруженный конфликт с Россией именно в конце текущего десятилетия — к 2029-2030 году. По мнению собеседника издания, Лондон и Брюссель ждут, что после нынешнего президента США Дональда Трампа придет к власти кто-то из демократов, чтобы все продолжилось как при экс-главе Белого дома Джа Байдене.

© Газета.Ru

Шаландлин отметил, что Трампу в ближайшие годы предстоит ожесточенная схватка с трансатлантическими компаниями, которые управляют и частью Америки, и большей частью Европы. Глобалисты же продолжат пугать население «угрозой» со стороны России.

«Другое дело, что самого европейского обывателя не спросили, а он готов, будет вообще, собирается воевать? Большая часть граждан Европы говорит о том, что не хочет. Самое интересное, больше половины об этом говорят в Германии, а это сейчас самая передовая страна в части милитаризации производства и вообще жизни», — подытожил эксперт.

В декабрьском интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) будет укреплять свою оборону, а программа повышения обороноспособности альянса уже принята. По информации Reuters, ЕС планирует быть готовым к самообороне к 2030 году.

Российские власти же угрозу ЕС отрицают. Президент РФ Владимир Путин 17 декабря назвал бредом и ложью прогнозы о возможном нападении России на Европу. Он отметил, европейские политики «повышают градус истерии» и «вбивают в голову» людей страхи о конфликте.