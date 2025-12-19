Раскрыто, когда Димитров может быть полностью освобожден
Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Димитров (Мирноград) Вооруженные силы России освободят до наступления Нового года. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению аналитика, это случится потому, что сражение сейчас вступило в терминальную фазу, и абсолютно все пути отхода ВСУ находятся под огневым контролем российской армии. Это подтверждают и сами украинские паблики.
Димитров, по словам собеседника издания, последний хорошо укрепленный населенный пункт, превращенный фактически в крепость. Столь развитой системы укреплений как Димитров Славянск и Краматорск не имели, отметил эксперт.
Утрата города предвещает скорый крах резервов ВСУ, считает Артамонов.
Путин предсказал скорое взятие двух городов
Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» в прямом эфире заявил об успехах российской армии в зоне проведения СВО. Он отметил, что 50 процентов Димитрова взяты под контроль ВС РФ, также город полностью окружен.