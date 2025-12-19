Военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Димитров (Мирноград) Вооруженные силы России освободят до наступления Нового года. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению аналитика, это случится потому, что сражение сейчас вступило в терминальную фазу, и абсолютно все пути отхода ВСУ находятся под огневым контролем российской армии. Это подтверждают и сами украинские паблики.

Димитров, по словам собеседника издания, последний хорошо укрепленный населенный пункт, превращенный фактически в крепость. Столь развитой системы укреплений как Димитров Славянск и Краматорск не имели, отметил эксперт.

Утрата города предвещает скорый крах резервов ВСУ, считает Артамонов.

Путин предсказал скорое взятие двух городов

Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» в прямом эфире заявил об успехах российской армии в зоне проведения СВО. Он отметил, что 50 процентов Димитрова взяты под контроль ВС РФ, также город полностью окружен.