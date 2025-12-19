Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Две ракеты были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве. Иных сведений о перехвате «Нептунов» нет.

Кроме того, за период с 13 по 19 декабря российским войскам удалось сбить девять управляемых авиабомб и оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

В ночь на 19 декабря украинские войска выпустили по российским регионам почти сотню беспилотников. 94 летательных аппарата было сбито над российскими регионами, больше всего – 36 штук – над Ростовской областью.