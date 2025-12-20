ВСУ нанесли десятки ударов по Херсонской области

По Херсонской области ВСУ за сутки нанесли 34 артиллерийских удара, пишет РИА Новости утром в субботу.

Стало известно, что удары наносились по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 18 ударов ВСУ нанесли из ствольной артиллерии днем в пятницу, еще 16 артиллерийских обстрелов были зафиксированы ночью.

По данным экстренных служб, под удары попали населенные пункты Горностаевка, Новая Каховка, Горностаевка, Великие Копани, Алешки, Каховка, Великая и Малая Лепетиха, Князе-Григорьевка.