Реактивные дроны и кураторы: как НАТО помогает Киеву атаковать РФ

Жители Ростовской области стали жертвами масштабной атаки дронов — удары пришлись по Ростову-на-Дону, Батайску и Таганрогу. Как сообщает aif.ru, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, как НАТО помогает Киеву в атаках на российскую территорию.

По его словам, дроны запускали с украинской территории. Кроме того, нельзя исключать ударов с гражданских сухогрузов, которые выходят из порта Одессы с БПЛА на борту.

«Затем там избавляются от следов, скажем так, от улик — катапульт и прочих средств запуска, сбрасывая все это добро в воду, и судно продолжает движение по своему мирному маршруту», — добавил Кондратьев.

Подобная тактика превращает нейтральные воды в стартовые площадки для ударов, усложняя их обнаружение и пресечение. Ее использование демонстрирует изощренность подходов, которые применяют ВСУ. Однако главная опасность кроется в самих аппаратах.

«ВСУ все активнее и активнее применяют реактивные дроны, которые летят со скоростью 450 км в час, в отличие от дронов с двигателем внутреннего сгорания, скорость которых порядка 100 км в час. То есть скорость увеличивается в 4,5 раза», — заявил Кондратьев, отметив, что это повышает нагрузку на российские средства ПВО.

Эксперт уточнил, что атака на Ростовскую область была комбинированной: противник использовал и обычные, и реактивные дроны. Это позволяет максимально усложнить работу систем противовоздушной обороны.

Украина атаковала предприятия российского региона

Кондратьев отмечает, что за подобными новшествами стоит серьезная аналитическая работа, которую поддерживает Запад. Противник совершенствует атаки, собирая данные об их эффективности.

«Информацию накапливают ежедневно, чтобы впоследствии, а возможно это уже делается и сейчас, научить искусственный интеллект и нейросети разрабатывать тактику ударов на большие дистанции, распределять тактические задачи на полгода, месяц, неделю и на день», — заявил академик.

Для реализации столь сложных задач требуется огромный коллектив аналитиков — на помощь Киеву приходят союзники из стран НАТО. Они поддерживают украинские войска специализированным программным обеспечением. В частности, системой Palantir, которая предназначена для анализа данных из открытых источников, соцсетей, картографических сервисов.

«Наступает начало эры террористической реактивной авиации. А за кулисами этой террористической реактивной авиации стоит искусственный интеллект», — заявил Кондратьев.

Напомним, что в ночь на 18 декабря ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказывал, что погибли три человека: два члена экипажа танкера и житель Батайска. Еще девять пострадали. В ночь на 19 декабря регион снова подвергся атаке.