В НАТО признали неготовность к затяжному конфликту с Россией

У альянса существуют превосходящие возможности по сравнению с Россией, но подразделения не обязательно способны выдержать продолжительные боевые действия. Такие данные привёл вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании, глава Объединённого морского командования альянса Майк Атли, передаёт информагентство. По его мнению, вооружённым силам западных государств необходимо подготовиться к более сложной обстановке на поле боя, подразумевающей как военные действия, так и киберугрозы. «Страны натовского блока это прекрасно понимают и готовы инвестировать в развитие этих возможностей для повышения устойчивости», — сказал Майк Атли.