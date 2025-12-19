Украина атаковала предприятия российского региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали предприятия Самарской области — объекты в городах Новокуйбышевск и Тольятти. Об этом сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, атака была совершена рано утром 19-го декабря.

«Удары отражены, пострадавших нет. На местах падений обломков БПЛА работают оперативные службы», — сообщил он.

Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Ранее в пятницу, 19 декабря, сообщалось, что Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников, большинство из которых — 36 единиц — уничтожили над территорией Ростовской области.