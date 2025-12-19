Группировка ВС РФ "Восток" расширила зону контроля в важном городе Запорожской области, Гуляйполе, освободив за сутки порядка пяти квадратных километров.

Наши подразделения штурмуют город с разных сторон. Бои идут в центре, в восточной, северной и южной частях населенного пункта.

"Ситуация в Гуляйполе очень сложная. Россия усиливает давление на город авиацией и артиллерией, поддреживается высокая интенсивность атак при поддержке дронов", - приводят "Военкоры Русской весны" мнение украинских военных экспертов.

Русские штурмовые группы фиксируются все в новых точках города, признают на Украине. Освобождена уже большая часть города.

Одновременно идут атаки на Варваровку и Доброполье, что вынуждает ВСУ распылять силы.