Вскоре после выступления министра обороны Андрея Белоусова на коллегии Минобороны с фронта стали поступать экстренные новости. Как сообщает «Царьград», димитровский котел, судя по имеющимся данным, полностью ликвидирован, а российские войска выходят на подступы к Запорожью. Полковник тем временем раскрыл тайну доклада Белоусова.

18 км до Запорожья

На запорожском направлении ВС РФ ведут тяжелые бои на подступах к Орехову, а также значительно продвинулись в окрестностях Степногорска. Штурмовики сохраняют «зацеп» за южные окраины Новоданиловки и Малой Токмачки — заявления об освобождении населенного пункта не подтверждаются.

Успехи есть на западном фланге — там подразделения продвинулись у Степового, а также прорвали фронт в районе самого Степногорска. Город почти полностью под контролем ВС РФ. На севере — атака в сторону Лукьяновского.

Бойцы 7-й десантно-штурмовой дивизии и других частей смогли продвинуться восточнее Степногорска, использовав оборудованную противником линию обороны. Враг также выбит с позиций возле солнечной электростанции и на подступах к заброшенному горно-обогатительному комбинату.

«Наступление ВС России на запорожском направлении проходит без пауз, за год освобождено около 2000 кв. километров и 89 населенных пунктов. <…> Группировка войск "Восток" полностью освободила ДНР в своей зоне, успешно наступает в Запорожской и Днепропетровской областях. <…> Группировка войск "Днепр" вышла к городу Орехов, а также полностью обеспечила безопасность Запорожской атомной электростанции», — заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В районе Гуляйполя бойцов ВСУ блокировали с юга и поджимают с севера. Единственная дорога на Зализничное под пристальным вниманием дроноводов и артиллерии России. Как заявлял канал Condottiero, на утро 18 декабря до города Запорожья от передовых опорных пунктов оставалось 18 км.

Новости СВО сегодня: удары «Молний» и бунт наемников ВСУ

Катастрофичное положение

Подтвердилась информация о зачистке и освобождении Герасимовки. Кроме того, была расширена зона контроля у Заречного и Песчаного. Ключевая дорожная артерия под физическим контролем ВС РФ, а остальные дороги простреливаются артиллерией и беспилотниками.

У российских подразделений также есть успехи на западном берегу реки Ганчур севернее Терноватого — там серьезно расширен плацдарм. 18 декабря подразделения группировки «Восток» расширили плацдарм и юго-восточнее Терноватого.

В Гуляйполе ВС РФ штурмуют дом за домом, постепенно расширяя контроль, несмотря на контратаки противника, который пытается снизить темпы. Непрекращающиеся удары приближают положение ВСУ к катастрофическому. На этом фоне противнику приходится готовить новые линии обороны.

«В настоящее время фиксируются строительные работы в районе Воздвижевки и Верхней Терсы, куда после освобождения Гуляйполя устремятся наши войска. И именно они будут на дороге до Орехова», — заявил канал «Архангел спецназа».

Новости из ДНР

Полковник Аслан Нахушев отметил, что новые карты мониторинговых ресурсов противника «отражают реальную ситуацию» в Димитрове. Организованное сопротивление ВСУ на утро 17 декабря отмечалось лишь в нескольких домах микрорайона Молодежный — там находились до 30 боевиков. Еще около 100 украинских солдат скитаются по дворам и подвалам, пытаясь избежать пленения или уничтожения.

Утром 18 декабря Condottiero сообщил, что котел внутри Димитрова полностью ликвидирован. Остатки сейчас зачищают. Единственный оставшийся офицер ВСУ, командир националистического формирования, запросил «деблокады» у командования. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Тайна доклада Белоусова

Враг тем временем сообщает о значительном увеличении объединенной группировки войск России — до 710 тысяч солдат. Об этом заявлял главком ВСУ Александр Сырский. Незадолго до этого президент России Владимир Путин несколько раз подчеркивал, что общая численность российской группировки 700 тысяч человек.

Полковник Аслан Нахушев отметил факт, не вошедший в доклад министра обороны Андрея Белоусова во время выступления на коллегии Минобороны. Он задался вопросом, почему высшее командование с июня этого года почти не использует накопленные стратегические резервы на поле боя — по его оценкам, их около 30% от всей численности группировки СВО.

Однако анализ динамики основных индикаторов экономики показал, что такой подход — общая стратегия развития в условиях движения к достижению целей спецоперации. Она связана с бережным отношением к социально-экономическим показателям.