В Батайске объявлен день траура по жертвам налета БПЛА

Глава администрации Батайска Валентин Кукин объявил 19 декабря днем траура по жертвам налета беспилотников ВСУ.

<img class="" src=""/>

В результате удара дронами-камикадзе погибла местная жительница, ее муж и дочь с тяжелыми ранениями и ожогами госпитализированы. Еще пять горожан травмированы.

"В связи с этим в Батайске приспускаются государственные флаги, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и праздничные программы", - сообщил глава города.

Жителей Батайска просят воздержаться от шумных празднований и громкой музыки.

Напомним, что в результате налета БПЛА ночью 18 декабря пострадало несколько населенных пунктов Ростовской области. В Батайске сгорели несколько частных домов и автомобилей. В городскую администрацию подано 36 заявлений на материальную помощь. В Ростовском порту беспилотник атаковал танкер - погибли два моряка и трое были ранены.