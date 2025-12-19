В Минобороны РФ сообщили об уничтожении укрытия с украинской пехотой под Северском и о срыве ротации ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 19 декабря.

Удары «Молний»

Российские ударные дроны самолетного типа «Молния-2» уничтожили объекты ВСУ и ликвидировали украинский личный состав в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в районе Орехова.

Комплексы «Молния-2» поразили замаскированный пункт управления дронами, находившийся в разрушенном здании, полевые укрытия и строения с солдатами ВСУ, а также здание, оборудованное под пулеметную огневую позицию. В Минобороны подчеркнули, что предварительно воздушная разведка исключила присутствие мирных жителей в зоне поражения.

Удар «Мсты-Б»

Российская гаубица «Мста-Б» уничтожила 120-миллиметровый миномет ВСУ вместе с его расчетом, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

Операция под Северском

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили укрытие с украинской пехотой под Северском, сообщили в Минобороны России. Операция подорвала сопротивление ВСУ на этом участке, подчеркнули военные.

Операция Су-25

Российские штурмовики Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Су-25 запускали ракеты парами с малых высот.

ВС РФ захватили «Бабу-ягу»

Российские военные захватили тяжелый украинский беспилотник «Баба-яга» в районе Константиновки. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

Дрон был успешно эвакуирован и доставлен на российские позиции. В сообщении подчеркивается, что такие трофеи позволяют изучать технические особенности техники ВСУ.

Бунт наемников ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что иностранцы в составе 47-й механизированной бригады ВСУ перестали выполнять приказы ее командира Максима Данильчука. По данным собеседника агентства, наемники отказываются выходить на позиции и снимают квартиры в Сумах вместо того, чтобы жить с украинскими солдатами.

ВСУ отступают у Яровой

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что украинские войска отступают у поселка Яровая в ДНР. По его данным, за последнюю неделю российские войска вытеснили солдат ВСУ с занимаемых позиций и взяли под контроль около восьми гектаров леса на северо-западе от Яровой.