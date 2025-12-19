Кривой Рог, родный город Владимира Зеленского, находится под пристальным вниманием российской армии. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какие перспективы есть у освобождения этого населенного пункта Днепропетровской области.

Дандыкин отметил, что Днепропетровская область — это часть Новороссии, из-за чего ВС РФ зашли в регион. Кривой Рог выступает для ВСУ одним из центров логистики, экономики и ВПК. По мнению эксперта, его взятие возможно, хоть пока это и «дальняя перспектива».

«Сейчас задачи главные стоят другие: продвигаться на запорожском направлении, освобождать Донбасс, а значит идти на Изюм. То есть, в общем, сосредоточиться на тех территориях, которые являются российскими по Конституции страны», — заявил он.

Военный эксперт уверен, что Генштаб ВС РФ уже составил план действий на 2026 год, исходя из ситуации на внешнеэкономических и дипломатических фронтах. Если Киев продолжит вести свою агрессивную политику, то в следующем году можно ожидать «много интересных событий», а касается это не только Днепропетровской области, но и других направлений — например, черниговского.

«Сыпаться киевский режим вечно не сможет. Уже сейчас потери ВСУ не восполняются ни мобилизацией, ни наёмниками», — констатировал военный эксперт.

Дандыкин добавил, что паники в Кривом Роге пока не наблюдается, однако местные жители уезжают при первой возможности. Для них все зависит от наличия денег — они нужны для переезда за границу или подкупа сотрудников ТЦК, чтобы избежать насильственной мобилизации.

«Когда Зеленский наведается в родной город и снимется на фоне стелы с названием населенного пункта, тогда и поговорим о перспективах его освобождения. Такие, скажем так, маневры главы киевского режима — добрая примета для нас», — резюмировал эксперт.

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении села Герасимовка в Днепропетровской области. Успеха на направлении добились подразделения группировки войск «Восток».