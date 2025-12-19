«Добрая примета»: может ли Россия освободить Кривой Рог

Никита Бородкин

Кривой Рог, родный город Владимира Зеленского, находится под пристальным вниманием российской армии. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, какие перспективы есть у освобождения этого населенного пункта Днепропетровской области.

«Добрая примета»: может ли Россия освободить Кривой Рог
© РИА Новости

Дандыкин отметил, что Днепропетровская область — это часть Новороссии, из-за чего ВС РФ зашли в регион. Кривой Рог выступает для ВСУ одним из центров логистики, экономики и ВПК. По мнению эксперта, его взятие возможно, хоть пока это и «дальняя перспектива».

«Сейчас задачи главные стоят другие: продвигаться на запорожском направлении, освобождать Донбасс, а значит идти на Изюм. То есть, в общем, сосредоточиться на тех территориях, которые являются российскими по Конституции страны», — заявил он.

Военный эксперт уверен, что Генштаб ВС РФ уже составил план действий на 2026 год, исходя из ситуации на внешнеэкономических и дипломатических фронтах. Если Киев продолжит вести свою агрессивную политику, то в следующем году можно ожидать «много интересных событий», а касается это не только Днепропетровской области, но и других направлений — например, черниговского.

«Сыпаться киевский режим вечно не сможет. Уже сейчас потери ВСУ не восполняются ни мобилизацией, ни наёмниками», — констатировал военный эксперт.

Дандыкин добавил, что паники в Кривом Роге пока не наблюдается, однако местные жители уезжают при первой возможности. Для них все зависит от наличия денег — они нужны для переезда за границу или подкупа сотрудников ТЦК, чтобы избежать насильственной мобилизации.

«Когда Зеленский наведается в родной город и снимется на фоне стелы с названием населенного пункта, тогда и поговорим о перспективах его освобождения. Такие, скажем так, маневры главы киевского режима — добрая примета для нас», — резюмировал эксперт.

Очевидцы сняли огненный гриб над Кривым Рогом

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении села Герасимовка в Днепропетровской области. Успеха на направлении добились подразделения группировки войск «Восток».