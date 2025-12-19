Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

© Global look

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над территорией полуострова. Кроме того, еще девять украинских беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

Уточняется, что дроны были перехвачены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Об атаке ВСУ также Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, осколки от сбитых дронов упали около ТСН «Берег». В результате атаки никто не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии президента России Владимира Путина. Вследствие детонации FPV-дрона в хуторе Плотовка был ранен мужчина.