Украинские беспилотники массово атаковали российский регион

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 декабря сбили 15 беспилотников над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, люди не пострадали. Разрушений также не зафиксировано, уточнил чиновник.

Опасность атаки беспилотников во всем регионе действовала с 23:34 до 5:51.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры в Орле из-за атаки украинских беспилотников.

В Таганроге в результате атаки беспилотников оказались повреждены четыре частных дома. Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на местных жителей, что над гордом произошла серия взрывов.

В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников был ранен пятимесячный ребенок.