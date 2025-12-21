Число ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганской народной республике (ЛНР) снизится после взятия Российской армией Красного Лимана в соседней Донецкой народной республике (ДНР). Такое развитие событий предрек военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Северо-запад Луганской Народной Республики страдает от действий украинских боевиков, которые ведут обстрелы по территории ЛНР как раз с краснолиманского направления и запускают свои ударные дроны», — подчеркнул Марочко.

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Красный Лиман и Константиновка будут взяты в ближайшее время Российской армией. По его словам, это позволит начать движение к подконтрольному Киеву Славянску.