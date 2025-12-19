США уничтожили два судна в Тихом океане

Вооружённые силы США нанесли удары по двум судам, связанным с наркотрафиком, в международных водах восточной части Тихого океана. Как сообщил в пятницу Пентагон, операция была проведена по указанию министра обороны Питы Хегсета силами Объединённой оперативной группы «Южное копьё».

По данным южного командования ВС США, разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам перевозки наркотиков и участвовали в незаконном обороте. В результате атаки погибли пять мужчин, названных наркотеррористами.

Никто из американских военнослужащих не пострадал.

