Часть Одессы осталась без света и воды после повреждения инфраструктуры

В Одессе в результате серии взрывов нарушено функционирование коммунальных систем. Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, один из густонаселенных районов временно лишился электроснабжения, водоснабжения и отопления.

© Вечерняя Москва

«Часть одного из густонаселенных районов города на время осталась без электро-, водо- и теплоснабжения», — написал Лысак в своем Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По его данным, причиной отключений стало повреждение инженерной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощные удары по военным и энергетическим объектам Одессы. Под обстрел попадали важные элементы военной инфраструктуры и ключевые энергетические узлы.

ВВС Украины потеряли в бою истребитель Су-27. Этот самолет — один из наиболее незаменимых и боеспособных среди состоящих на вооружении страны. При этом боевой самолет был уничтожен при невыясненных обстоятельствах.

Военный корреспондент Евгений Поддубный также сообщил, что войска ВС РФ ликвидировали истребитель Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.