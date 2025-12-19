Число дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое

За прошедший год число судебных дел в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых обвиняют в дезертирстве и неявке к месту службы, выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в прошлом году было возбуждено 35 711 таких дел. На 16 декабря этого года этот показатель составил почти 74 тысячи. Уточняется, что речь идет о делах, возбужденных по ч. 5 ст. 407 УК Украины — она применяется к тем солдатам, которые самовольно покинули воинские части в период действия военного положения.

Уточняется, что эту статью используют в качестве основного показателя, позволяющего отследить масштабы дезертирства в республике.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщала, что украинцы выбирают отправиться в тюрьму вместо прохождения военной службы.