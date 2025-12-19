Начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина заявил, что его впечатлили объемы и эффективность военной техники России. Об этом сообщило агентство Belga.

© Лента.ру

Вансина подчеркнул, что Россия обладает большим количество эффективного оборудования. Объемы вооружения он назвал впечатляющими. «Одной из задач для европейских армий является переосмысление концепции "достаточно хорошего" в системах вооружений», — добавил он.

По словам главы бельгийского Генштаба, странам НАТО следует «подумать о массовости» вооружения вместо обеспечения военных передовыми технологиями.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки постановки ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство. Он заверил, что это произойдет до конца 2025 года.